- Elena Lasconi, primarul orașului Campulung Muscel, a fost aleasa miercuri, 26 iunie, noua președinta a USR. Din cei 25.607 membri cu drept de vot, au votat 11.333 de persoane. Elena Lasconi a obținut 7.701 voturi (68,14%), Cristian Seidler a obținut 1.873 de voturi (16,57%), Radu Hossu a fost votat…

- Ambasada SUA a precizat ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-si retrage candidatura pentru functia de secretar general al NATO este „un exemplu al angajamentului sau de a asigura unitatea si consensul in cadrul Aliantei Nord-Atlantice”. „Decizia presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a-si…

- Membri ai REPER au depus sesizari la birourile electorale de circumscripții și la Biroul Electoral Central acuzand ca au constatat ca și la secțiile in care au votat ei și familiile lor apar zero voturi pentru partid. Potrivit unui comunicat al partidului, REPER a primit aproape 100 de sesizari și de…

- In mai multe orașe mari, lucrurile au fost clare inca de duminica seara, Nicușor Dan caștigand Primaria Capitalei, Emil Boc la Cluj-Napoca, iar Dominic Fritz la Timișoara. Nicusor Dan, nou mandat la Capitala Nicusor Dan a obtinut, in urma alegerilor de duminica pentru Primaria Capitalei, 46,9% din voturi,…

- Fostul președinte Donald Trump a lansat un avertisment pentru adversarii sai politici, dupa verdictul de condamnare pe care l-a primit saptamana trecuta intr-un tribunal din New York. Intr-un interviu acordat publicației conservatoare Newsmax, Trump s-a referit la posibilitatea de a-și incarcera oponenții…

- In opinia majoritatii tarilor NATO, a sosit momentul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga, dupa doua luni de competitie pentru functia suprema in alianta, scrie POLITICO, in conditiile in care joi, la Praga, ministrii de externe din Alianta Nord-Atlantica se reunesc pentru a schita…

- Președintele Klaus Iohannis și-a depus declarația de avere pe anul 2023. Fața de anul 2022, președintele țarii a incasat mai puțini bani din chirii și din drepturile de autor pentru carțile publicate. Familia Iohannis deține in continuare trei case de locuit și trei apartamente, iar in cont are o suma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis duminica premierului olandez Mark Rutte ca Ankara va sustine un candidat pentru postul de nou sef al NATO in functie de asteptarile si nevoile sale, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Intr-o convorbire telefonica, Erdogan i-a spus premierului…