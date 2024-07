Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Elena Lasconi, a declarat dupa decizia coalitiei privind calendarul alegerilor prezidentiale si parlamentare ca o bucura faptul ca in sfarsit PNL si PSD s-au inteles pe data alegerilor si poate ca de acum incolo se vor putea concentra pe ce este important pentru tara, relateaza News.ro."Ma…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu și vicepremierul PNL Catalin Predoiu vor discuta astazi, 2 iulie, la Palatul Victoria, cu reprezentanții REPER (ora 9.00) și Forța Dreptei (ora 10.00), urmand ca apoi sa aiba loc o ședința a coaliției PSD-PNL pentru a se decide data alegerilor prezidențiale și parlamentare.Ramona…

- Presedintele USR, Elena Lasconi, a declarat dupa discutia cu reprezentantii Executivului, ca vor vedea daca doar s-a mimat o consultare sau daca Marcel Ciolacu a fost sincer. Lasconi a mentionat ca premierul le-a spus ca dupa ce va avea dialog cu toate partidele, s-ar putea sa fie inca o intalnire in…

- Rezultatul primului tur al alegerilor legislative anticipate din Franța il pune pe Macron in fața unei alegeri dificile. Președintele francez trebuie sa decida acum daca tabara sa va susține stanga pentru a opri extrema dreapta, sau daca va incerca sa salveze ce mai poate, relateaza Politico.

- Presedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat sambata, la congresul USR, ca Romania nu este o tara saraca, ci o tara saracita si i-a indemnat pe membrii si simpatizantii partidului sa continue ceea ce au inceput romanii in 1989.

- Președintele USR, Catalin Drula, a anuntat luni, 10 iunie, ca iși da demisia din functia de presedinte al partidului, dupa aproape doi ani, in urma alegerilor locale din 9 iunie.„Rezultatul alegerilor este sub asteptarile pe care le-am avut. Pentru mine, in intreaga mea viata asumarea a fost un principiu…