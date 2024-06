Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice ne-au declarat ca Elena Lasconi, proaspat caștigatoare a președinției USR, nu vede cu ochi buni alianța facuta cu PMP și Forța Dreptei inainte de alegerile din 9 iunie, insa va asculta opinia colegilor din partid cu privire la viitorul comun al ceor 3 formațiuni politice.

- Noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR, pana duminica seara, intre acestea fiind primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, deputatul Cristian Seidler si activistul Radu Hossu. De asemenea, unul dintre candati este din diaspora. Potrivit unor surse politice citate de News.ro,…

- Elena Lasconi, primarul reales din Campulung, și-a anunțat candidatura la șefia USR, dupa ce in prealabil a spus ca vrea sa se asigure ca membrii USR iși doresc ca partidul sa fie reformat din temelii. Intre timp, primarul Timișoarei Dominic Fritz, pe care-l recomandase și Catalin Drula pentru a prelua…

- Elena Lasconi considera ca Nicușor Dan este alegerea ideala pentru USR in cursa prezidențiala din acest an, avand in vedere succesul obținut de aceasta in alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Nicușor Dan o varianta de luat in calcul de USR pentru prezidențiale „El ar fi un excelent candidat…

- Diana Șoșoaca intra in Parlamentul European. Partidul SOS a trecut de pragul de 5% la alegerile europarlamentare, cu ajutorul voturilor diasporei. Dupa numatoarea a 98 la suta din voturile valabil exprimate situația se prezinta astfel: Alianța PSD-PNL – 48,68% AUR – 14,93% Alianța Dreapta Unita (USR-PMP-Forța…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat vineri ca este prima data cand aude despre varianta ca plafonul de impozitare a pensiilor sa creasca de la 2.000 de lei la 3.000 de lei de la 1 septembrie, precizand ca in coalitia de guvernare nu s-a discutat acest aspect, transmite Agerpres.…

- Fondatorul filialei USR Timiș, Crisitan Moș, vicepreședinte al CJ, a transmis pe Facebook ca nu mai poate susține proiectul USR, reclamand alianța cu Forța Dreptei și cu PMP, dar și susținerea lui Alin Nica pentru conducerea CJ Timiș. „In calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis, de…

- Liderii aliantei Dreapta Unita au depus, luni la Biroul Electoral Central (BEC) peste 530.000 de semnaturi de sustinere pentru a candida la alegerile europarlamentare. „Sunt semnaturi culese pe bune pe strazi, in parcuri, in orase, in localitati, de la oameni reali cu care am discutat, colegii mei au…