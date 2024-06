Elena Lasconi considera ca Nicușor Dan este alegerea ideala pentru USR in cursa prezidențiala din acest an, avand in vedere succesul obținut de aceasta in alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului. Nicușor Dan o varianta de luat in calcul de USR pentru prezidențiale „El ar fi un excelent candidat pentru prezidențiale, eu așa simt, […] The post Elena Lasconi il vede pe Nicușor Dan candidatul USR la prezidențiale: Ar fi un excelent candidat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .