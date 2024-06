Stiri pe aceeasi tema

- Primarița a și dat in judecata DNA și cere despagubiri dupa ce a fost reținuta și apoi ancheta s-a clasat. „M-a sunat Marian Vanghelie „Unde esti”. Eram in Grecia in concendiu. Mi-a spus „Fii atenta ca ti-au declansat dosar, incepand de astazi, ca sa stii ca esti urmarita”. Prima oara am luat-o in gluma.…

- Intrebat cum vede alegerea Elenei Lasconi la șefia USR , dar și candidat la alegerile prezidențiale Gigi Becali nu a stat prea mult pe ganduri. ”(…)Elena Lasconi spune „Doamne ajuta”. Pai cum te ajuta Dumnezeu, daca tu promovezi lucrurile astea? Ba ca a zis ca a votat pentru familie, ba ca, de fapt,…

- Elena Lasconi a ajuns la șefia USR cu peste 68% din voturile interne și a fost aleasa, sambata, candidatul USR pentru Președinția Romaniei. Ea a fost preferata de aproape 95% dintre cei prezenți la congresul partidului. Aceasta veste nu este pe placul lui Gigi Becali, care, intr-o intervenție la Realitatea…

- „Niste autoritati capabile sa ia decizii au fost de acord sa aplice un model care a fost aplicat si in alte tari si a fost adus de un aliat important de-al nostru, care credea ca prin acel model terminam cu coruptia si ca vom avea o eliberare de smecheri.In Mexic, acesti aliati au venit cu acelasi model,…

- Realitatea Plus: Cum vedeti alegerea Elenei Lasconi la sefia USR in conditiile in care ea a spus ca in cadrul USR au loc oameni din comunitatea LGBT?Gigi Becali: De asta ma voi ocupa si eu. Adica in politica nu o sa mai intru, dar cand va fi vorba de USR, care este un partid satanist... Dar Elena Lasconi…

- Marius Ștefanescu, transferul de marca reușit de FCSB in aceasta vara, pentru care Gigi Becali a scos din buzunar 1,3 milioane de euro, vorbește despre adaptarea la noua sa echipa, cum iși propune sa managerieze capriciile patronului Becali și ce obiective și-a setat la campioana Romaniei. Roș-albaștrii…

- Lupta electorala are loc intr-un moment critic, in care Statul Paralel incearca sa preia puterea cu forța! Realitatea Plus este in mijlocul acestui razboi, purtat pentru romani, pentru democrație, pentru statul de drept! Nu pentru statul DREPȚI in fața rețelei foștilor generali! Nu pentru statul in…