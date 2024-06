Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Elena Lasconi a fost votata miercuri de membrii USR noul președinte al partidului, cu peste 68% din voturile exprimate. Gabriel Filip a obținut 310 voturi, Radu Hosu – 1471 de voturi, Cristian Seidler – 1.873 de voturi, iar Elena Lasconi – 7.701 de voturi. Elena Lasconi a precizat…

- Comitetul National al S.O.S. Romania a decis ca presedintele formatiunii, Diana Iovanovici-Sosoaca, sa fie candidatul partidului la presedintia Romaniei. Comitetul National al Partidului S.O.S. Romania, intrunit, luni, la Poiana Brasov, a decis cu unanimitate de voturi sa sprijine candidatura presedintelui…

- George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost desemnat sambata de catre Consiliul National de Conducere al partidului, cu unanimitate de voturi, drept candidatul AUR pentru functia de presedinte al Romaniei. ”Sambata, 15 iunie, s-a intrunit Consiliul National de Conducere al Aliantei…

- "Este evident ca alegerile pentru functia de presedinte sunt in septembrie, asa cum am hotarat. Am pus o conditie foarte clara, nu am anuntat comasarea alegerilor pana nu am avut calendarul intreg al alegerilor. Decizia a fost luata in cadrul coalitiei. (...) Calendarul de alegeri este anuntat inainte…

- "Este evident ca alegerile pentru functia de presedinte sunt in septembrie, asa cum am hotarat. Am pus o conditie foarte clara, nu am anuntat comasarea alegerilor pana nu am avut calendarul intreg al alegerilor. Decizia a fost luata in cadrul coalitiei. (...) Calendarul de alegeri este anuntat inainte…

- Aurel Costache, candidatul PSD pentru funcția de primar al orașului Mioveni, a caștigat alegerile! Acesta a obținut 47% dintre voturile valabil exprimate, in vreme ce Alin Calinescu, candidatul PNL, a obținut 30% dintre voturile exprimate. PSD va avea și majoritatea in Consiliul Local. In cursa pentru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 iunie, ca pana la inceputul lunii iulie va fi organizat un Congres al partidului in care se va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din septembrie.„PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si cred ca la fel vor proceda si partenerii nostri…

- „Daca vom caștiga la locale, pe 10 vom anunța candidatul pentru PNL la prezidențiale. Daca vom caștiga localele, va spun de pe acum ca președinte la fi domnul Ciuca”, a spus Florin Roman - deputat PNL și coordonatorul campaniei pentru alegerile locale.Intrebat daca, in cazul in care PNL va caștiga exclude…