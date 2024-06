Stiri pe aceeasi tema

- Votul intern pentru alegerea noului presedinte USR s-a inchiat miercuri, la ora 12.00, dupa ce membrii partidului au avut la dispoziție doua zile pentru a-și exprima preferințele.Surse din partid au declarat pentru Știripesurse.ro ca s-au inregistrat 11.

- Elena Lasconi, primarul reales din Campulung Muscel și candidata la președinția USR, a declarat marți ca are toate șansele sa caștige alegerile interne ale partidului. ”Cred ca am prima șansa la șefia USR” Cu toate acestea, Elena Lasconi a subliniat ca, pe parcursul competiției, orice se poate intampla.…

- 10 membri USR si-au depus candidatura pentru presedintia partidului pana duminica noaptea, la ora 24.00, in termenul stabilit. Alegerile au loc pe 24-25 iunie (turul 1), cu posibilitatea unui tur 2 pe 27-28 iunie. Pe lista se regasește primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, dar lipsește edilul…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, a anuntat ca va candidata pentru șefia USR, iar colegilor sai de partid le-a transmis ca isi asuma si candidatura pentru alegerile prezidențiale.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, i-a anunțat pe grup pe colegii sai de partid ca nu va mai candida la șefia USR, transmite G4Media. In schimb, in ultima zi in care se mai depun candidaturi, a intrat in competitia pentru sefia USR, Elena Lasconi, primarita orasului Campulung Muscel. In urma demisiei…

- Alegerile locale din Costinești au fost mai mult decat un simplu exercițiu democratic. Ele au devenit o epopee plina de suspans, intrigi și controverse, culminand cu victoria la limita a candidatului PNL, Gheorghe Mechenici. Cu doar doua voturi care au facut diferența, aceste alegeri au ridicat numeroase…

- Elena Lasconi, care a caștigat din nou scaunul de edil in Campulung Muscel, este dezamagita de rezultatul pe care l-a obținut USR la alegerile de anul acesta. Primarul este extrem de revoltat pe colegii sai și le cere acestora sa demisioneze din funcții dupa acest eșec. Elena Lasconi, despre eșecul…

- Fostul deputat și prefect PSD, Nicușor Halici, și-a depus ieri candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, dar deja este intr-o situație de incompatibilitate grava. Alegerile la șefia CJ Vrancea se joaca in familie, pe muzica lui Toni Grebla Candidatul PSD pentru funcția…