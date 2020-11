Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița este un gurmand, insa nu mananca de la oricine. Invațat cu mancarurile de la mama de acasa, vestea ca prietena lui buna, Elena Ionescu a gatiti, l-a cam lasat mut de uimire pe fostul fotbalist.

- Face ce face și ne surprinde din nou! Oana Roman, te mai oprești din slabit? Vedeta este șocata de cum a ajuns sa arate acum! Unde mai puneți ca nici nu se mai recunoaște in oglinda! Rezultatul este incredibil!

- Primarul Nicolae Barbu iși ridica, cu 2.000.000 de euro, un hotel de 4 stele in centrul Giurgiului. In acest timp, orașul e ingropat in gunoaie De vreo opt ani, edilul traseist al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, se plange permanent ca nu are bani la primarie și ca e sabotat politic de PSD, in timp…

- Primarul Nicolae Barbu iși ridica, cu 2.000.000 de euro, un hotel de 4 stele in centrul Giurgiului. In acest timp, orașul e ingropat in gunoaie De vreo opt ani, edilul traseist al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, se plange permanent ca nu are bani la primarie și ca e sabotat politic de PSD, in timp…

- In seria noastra de interviuri cu copiii care ne arata cum va arata viitorul nostru – cate motive de bucurie avem! – aflam povestea unei scriitoare in devenire. Ana-Maria Buriana ne povestește cum a invațat sa scrie și de ce e important sa pui pe primul loc oamenii, nu premiile.Ana-Maria Buruiana. Țineți-i…

- Corneliu Furculița lasa sa se înțeleaga ca WC-urile din timpul URSS erau într-o stare deplorabila. Deputatul PSRM a învatat la școala din satul Sadova, actualul raion Calarași pe care a terminat-o în anul 1986. „Am urmarit cu mare atențiile reacțiile în…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a declarat ca este posibil sa fi ramas in fruntea statului putin prea mult, dar a spus ca este singura persoana capabila sa protejeze tara pentru moment, relateaza marti agentiile ruse de stiri preluate de Reuters. "Da, este posibil sa fi ramas putin…

- Cornel Ilie, membrul trupei Vunk și soția lui, Eliza, au divorțat. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine in care apare dand mana, prietenește, cu cea care i-a fost alaturi și de care s-a indragostit nebunește. „Din “Poveste” a ramas “O veste”: De-a lungul…