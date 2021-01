Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca o vedem mereu cu zambetul pe buze, Oana Roman nu trece prin cele mai bune momente din viața sa. Primele imagini cu mama vedetei, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate! Oana este in permanența langa cea care i-a dat viața! Unde au fost surprinse cele doua? Imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Incepand din 14 ianuarie, de la 21:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici. Celor trei mamici celebre si picilor acestora li se vor alatura inca doua vedete din showbiz-ul romanesc, insotite de fiicele lor. Isabela si Petra, fiicele Oanei Roman si Cristinei…

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…

- Dan Petrescu a anunțat luni ca și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu CFR Cluj. Acesta a anunțat ca are nevoie de o minivacanța. Decizia a fost luata dupa de duminica seara campioana Romaniei a fost eliminata de Poli Iași din Cupa Romaniei. „Impreuna cu clubul am decis astazi rezilierea contractului…

- Satula pana peste masura de acuzațiile pe care i le aduce Oana Zavoranu, Oana Roman a dat carțile pe fața in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Fiica fostului prim-ministru, mesaj ”subtil” pentru Oana Zavoranu, in direct! Care este, de fapt, relația vedetei cu Pepe?

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a informat, luni, ca, in prezent, este stabila starea medicului care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamt si care a fost transferat in Belgia. ‘A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…