- Elena Ionescu a devenit mama pentru prima oara in urma cu 2 ani și jumatate, cand a venit pe lume baiețelul ei Razvan. Deși acum este singura, fiind divorțata de tatal copilului, artista pare foarte deschisa la ideea de a fi mama din nou. Bruneta și-a intrebat fiul daca vrea o surioara!

- Andrei Bodean, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta, mai arata ca la data de 20 decembrie 2019, "inculpatul Iliuta Vasile ar fi exercitat constrangeri asupra unui procuror pentru a l determina sa nu dispuna trimiterea sa in judecata intr o cauza penala in care avea calitatea de…

- In urma cu doar cateva saptamani, a inceput „ Survivor Romania ”, sezonul doi. In cursa au intrat 12 faimoși și 12 Razboinici gata sa demonstreze ca merita sa ajunga in marea finala a show-ului. Iata Cat este marele premiu la „Survivor Romania 2021”. 24 de concurenți neinfricați au acceptat provocarea…

- Deși a trecut prin mai multe relații eșuate, Maria Constantin e din nou fericita. Frumoasa interpreta de muzica populara e intr-o noua relație, iar anul trecut a reușit și sa-și cumpere un apartament unde s-a mutat cu partenerul sau.

- Maria Constantin este pusa pe fapte mari in 2021! Aflata in prima luna a noului an, frumoasa cantareața a anunțat public ca ea și iubitul ei s-au mutat in casa noua. Iar pentru ca este o fire foarte transparenta, celebra interpreta de muzica populara le-a aratat admiratorilor și cum arata locuința sa,…

- Un barbat dintr-o comuna suceveana a cerut ajutorul Poliției dupa ce soția sa l-a amenințat cu facalețul și a sarit la bataie. Deoarece nu era prima reclamație a suceveanului, femeia a primit ordin de restricție și a fost nevoita sa plece de acasa, noteaza Mediafax. Incidentul s-a produs in…