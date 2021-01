Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru una dintre cele mai indragite cantarete de la noi. Elena Ionescu e disperata, dupa ce l-a pierdut pe strada. Vedeta a facut un apel catre fanii ei. Elena Ionescu a trecut prin momente grele In cadrul emisiunii “Mamici de pitici, cu lipici”, show difuzat de Antena Stars, Elena Ionescu…

- Oana Roman și soțul ei s-au desparțit recent, insa atunci cand vine vorba despre fiica lui, Isabela, cei doi iși impart cu brio atribuțiile. Mai nou, vedeta face lecții online cu fiica ei.In cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, difuzata la Antena Stars, Oana a marturisit ca școala in mediul…

- Cristina Șișcanu a recunoscut in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars ca de multe ori este criticata pentru modul in care iși crește fiica. Vedeta a reacționat pe masura și se apara in fața acestora.

- PASIUNE… Cirpian Vintdevara, muzeograful astronom al Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad, a uimit din nou intreaga lume a cercetatorilor Universului, prezenți online la Noaptea Cercetatorilor Europeni, ediția online. Ciprian este un nume in domeniul astronomiei romanești pentru descoperirea stelei variabile…

- Raed Arafat vine cu noi precizari privind suspendarea cursurilor de invațamant in toate școlile din țara. Declarațiile șefului DSU vin in contextul in care datele aratate de ministrul Educației, Monica Anisie , arata ca procentul de infectari in randul elevilor este doar de 1%. Potrivit șefului DSU,…

- Bianca Dragușanu este de neoprit! Dupa ce le-a spus celor din mediul online ca urmeaza sa faca dezvaluiri incredibile despre viața ei, acum, focoasa șatena arunca o noua bomba: este la cuțite cu o diva din showbiz?! Cine a scos-o, de fapt, din sarite pe blondina? Declarații fara perdea in mediul online!

- Un elev de clasa a IV-a de la o scoala din New Mexico, SUA, a facut tot posibilul sa continue cursurile online, chiar daca nu avea internet acasa. Elevul a stat zilnic langa zidul școlii si a participat la cursuri conectat la reteaua de internet a unitatii de invatamant.