Elena Gurău îşi perfecţionează această artă la UPIT Intr-o sala plina cu icoane la o expozitie de pictura… asa am cunoscut-o pe Elena Gurau in urma cu doi ani, la biblioteca Universitatii din Pitesti, care i-a gazduit expozitia, in vremea cand ea inca nu studia Arta Sacra la Universitate. Iar icoanele pictate de ea sunt de o expresivitate deosebita… chipuri de Sfinti sau chipuri de oameni ce iau imaginea unor Sfinti si pe a caror fata se citeste o durere innabusita, la fel ca si durerea ei, la fel ca si ca si durerea pe care i-a pricinuit-o moartea fiului ei.

„Dumnezeu mi-a luat ceva si mi-a dat altceva, ca sa nu mai plang", spune…

Sursa articol si foto: ziartop.ro

Stiri pe aceeasi tema

