- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba a derulat in luna iulie un proiect inedit in care copiii și tinerii pasionați de film au avut prilejul sa fie protagoniști intr-un film regizat de tanara norvegianca de origine romana, Matilde Marginean, eleva in clasa a XI-a la Școala St. Eriks din Stockolm,…

- Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justiției, comenteaza ironic candidaturile la șefia DNA, spunand ca anticorupția e „amuzanta uneori”, facand trimitere la procurorii Florentina Mirica, Marius Iacob și Elena Grecu.Verdict CSM pentru fosta șefa DNA - Ce pațește Kovesi dupa ce a sfidat…

- Patru candidați s-au inscris in lupta pentru șefia DNA. Aceștia sunt Elena Grecu, fost procuror șef la Constanța, Marius Iacob, procuror-șef adjunct al DNA, Cristian Lazar, procuror de la Parchetul General și Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie.Dosarele celor…

- Procurorul DNA, Elena Grecu, cea care și-a depus candidatura la șefia DNA are un dosar cercetat chiar de catre colegii sai din DNA.In dosar sunt implicate mai multe persoane, printre care și procurorul Elena Grecu. Cei din dosar sunt acuzați de grup infracțional organizat, abuz in serviciu,…

- Elena Grecu, fost procuror șef la Constanța, este ultimul procuror care și-a depus dosarul pentru șefia DNA. Marius Iacob (foto dreapta), procuror-șef adjunct al DNA, a venit și el la sediul Ministerului Justiției pentru a-și depune candidatura la șefia Direcției. La scurt timp, s-a aflat și numele…

- Florentina Mirica este primul procuror care si-a depus candidatura, in ultima zi de inscriere la concursul pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie, au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX surse judiciare. Ea a instrumentat dosare controversate. Printre acestea se numara si cel al lui Gabriel…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a declarat ca Ludovic Orban nu este o persoana credibila nici la nivelul Presedintiei, nu doar la nivelul altor partide de Opozitie, si ca acesta trebuie, pe cale statutara, sa fie inlaturat de la sefia PNL. „Traian Basescu, USR, Victor Ponta, UDMR,…

- Procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila s-au inscris in cursa pentru sefia DIICOT. Daniel Horodniceanu este in prezent procuror sef al Directiei, iar Banila este procuror al Parchetului Tribunalului Bacau. Procurorul bacauan Felix Oliver... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.