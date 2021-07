Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Voința Lupac a promovat la finalul lunii mai in Liga 3, iar la mijlocul lunii iulie fotbaliștii s-au reunit și așteapta cu nerabdare startul campionatului care ar trebui sa inceapa pe data de 28 august. Lupacul a promovat in al treilea eșalon dupa ce a trecut in dubla manșa de Universitatea…

- Uniunea Europeana (UE) este pregatita pentru un "nou inceput" cu Israelul, dar asteapta din partea noului guvern garantii privind dorinta sa de a gasi o solutie cu palestinienii, a anuntat luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, dupa o reuniune cu ministrul israelian de externe, Yair Lapid,…

- Nicole Cherry (22 de ani) și iubitul ei, Florin Popa (30 de ani), vor deveni parinții unei fiice anul acesta. La Antena Stars, solista a dezvaluit cum i-a spus iubitului ei ca este insarcinata. Cum i-a spus Nicole Cherry iubitului ei ca vor deveni parinți Parinții solistei sunt nerabdatori sa devina…

- Nicole Cherry si iubitul ei au petrecut cu ocazia zilei de naștere a lui Florin, partenerul artistei, alaturi de cativa prieteni. In imaginile postate pe rețelele sociale, inclusiv cele de aseara, s-ar parea ca are deja burtica de gravida. Ori este insarcinata, ori a luat ceva in greutate Dupa ce in…

- Afectata de o noua crestere a cazurilor de COVID-19, Africa, unde livrarile de vaccinuri sunt aproape blocate, nu este pregatita sa faca fata unui al treilea val al pandemiei, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Irina Rimes a trecut printr-un divorț, dar acum e pregatita iar pentru pasul cel mare. De cand l-a cunoscut pe noul sau iubit viața i s-a schimbat complet, iar acum se gandește deja la cum va fi evenimentul lor.

- Roxana Nemeș a fost ceruta in casatorie in urma cu un an, insa acum cantareața vrea sa faca și pasul cel mare. Artista a declarat ca va urma evenimentul, insa nu se streseaza prea mult cu privire la acest lucru.