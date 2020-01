Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith injura foarte rar in melodiile sale, pentru ca bunica sa i-a spus sa iși aleaga vorbele „cu ințelepciune”. Starul de 51 de ani a inceput sa iși scrie singur piesele pe cand avea 12 ani, iar in momentul in care bunica sa i-a gasit „cartea de rap”, in loc sa-l certe pentru vorbele […]

- Concertul Elenei Gheorghe de la Sala Palatului a fost difuzat in premiera zilele trecute pe Tvr 1, și a reușit sa trezeasca emoții puternice in randul celor care ii iubesc muzica. Artista a dedicat in intregime spectacolul bunicii sale, care a murit in anul 2017. Dada ( așa cum iși numesc aromanii…

- Dragostea pentru cai l-a facut celebru. Este vorba despre Felix Topescu, bunicul vedetei TV care a fost gasita decedata in propria locuinta pe 12 ianuarie. Putina lume stie insa ca bunicul Cristinei Topescu, un talentat calaret roman, s-a nascut la Calarasi, pe 14 martie 1906, intr-o familie de dascali.…

- Nadir este mereu cu zambetul pe buze și știe mereu cum sa ii binedispuna pe cei din jurul sau. Insa exista un subiect ce il emoționeaza teribil pe artist și anume momentul crunt in care mama lui a plecat dintre noi, in urma cu aproape doua decenii.

- Daca e sa ne raportam la o zicala din batrani „lunea nici iarba nu crește”, motiv pentru care echipa Bihon.ro a decis sa nu se ingrijeasca de responsabilitațile zilei de luni, ci sa serveasca cititorilor o evadare din cotidian prin abordarea unor teme de actualitate. De aceasta data…

- Mircea Eremia este unul dintre cei mai chipesi artisti de la noi. Mereu vesel si cu zambetul pe buze, artistul a reusit sa le ajunga rapid la inimi fanilor sai. Si nu doar fanilor, mai ales fanelor, care sunt indragostite pana peste cap de el.

- TREI ZODII au o saptamana grea BERBEC - Nu poti evita partile intunecate ale acestei saptamani, asa ca accepta-le. Este totul sau nimic. In loc sa te retragi, confrunta tot ceea ce simti. Daca persoanele din viata ta nu fac fata adevarului, inseamna ca nu ai ce cauta acolo. Foloseste energia negativa…

- O mare speranța a tenisului feminin romanesc, dar macinata de accidentari. O fire vesela, deschisa, un prieten de nadejde pentru cei apropiați ei. Un artist in afara sportului și un comentator apreciat la TV. Mereu in mișcare, facand ceva nou. Alexandra Dulgheru, 30 de ani, a fost lovita din nou de…