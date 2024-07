Stiri pe aceeasi tema

- Un membru din familia Alinei a publicat o imagine induioșatoare cu tanara și baiețelul ei pe rețelele sociale. Postarea femeii a atras rapid atenția oamenilor din mediul online. Iata cat de mult a crescut Heracles, fiul celor doi concurenți Mireasa, sezonul 5.

- Ronald Gavril tocmai a marcat o noua victorie impotriva mexicanului Carlos Gallego Montijo. La meci a fost prezenta și Anamaria Prodan. Cum au aparut cei doi pe rețelele de socializare dupa victoria sportivului, aflați in randurile urmatoare. Gestul lui Ronald Gavril pentru Anamaria Prodan dupa ce a…

- Fosta iubita a lui Florin Ristei și-a refacut viața. In ce ipostaza a aparut Naomi Hedman Continue reading Fosta iubita a lui Florin Ristei și-a refacut viața. In ce ipostaza a aparut Naomi Hedman at Tabu.