- Elena Gheorghe a lipsit o perioada de pe rețelele de socializare și deși a fost intrebata despre asta, artista a evitat sa dea explicații, pana acum. Vedeta a dezvaluit ca intreaga familie a fost infectata cu noul coronavirus. Artista a povestit totul pe Instagram. Artista și-a deschis sufletul in fața…

- Saptamana trecuta, moartea lui Petrica Moise zguduia lumea muzicii populare romanești. Din nefericire, tragedia a continuat in familia Moise. In aceasta dimineața, fiica interpetului de muzica populara, Lia Moise, s-a stins din viața. Atat ea, cat și tatal ei, au fost rapuși de noul coronavirus.

- In prezent, 406 minori sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 385 fiind internați in secții și 21 la ATI.Cifrele sunt de-a dreptul alarmante daca ne gandim ca ne aflam abia in a patra saptamana de școala. In plus, știm ca saptamana trecuta s-a decis decuplarea instituțiilor de invațamant…

- Chirurgul galatean Paul Ichim ii ataca pe anti-vacciniști și spune ca Romania, informata „bine de Șoșoasca și mulții ei adepți”, adopta „modelul spartan” de vaccinare: „cine are de crapat, asta e”. „Ați auzit știrea dimineții? Se pare ca subdezvoltații și needucații aia din Portugalia și-au vaccinat…

- Un focar de infecție cu noul coronavirus a fost depistat la Muntele Athos, unde nu mai puțin de 1.000 de calugari au fost depistați pozitiv. Dintre aceștia, opt au murit din cauza gravitații bolii. S-ar parea ca adepții creștinismului nu vor sa se vaccineze, rata ramanand la doar 20%.

- Numarul de teste efectuate in județ ramane constant, puțin peste 2.000 zilnic, insa numarul de cazuri noi raportate crește de la o zi la alta. Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 146 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19,…

- Numarul de pacienti infectati cu coronavirus din spitalele din Statele Unite a trecut joi de 100.000, cel mai inalt nivel din ultimele opt luni, potrivit Departamentului pentru Sanatate, transmite Reuters. Spitalizarile celor cu Covid-19 s-au dublat, astfel, pe parcursul ultimei luni. In ultima saptamana,…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, opt persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.150 de teste, dintre care 521 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,09, in crestere fata de ziua precedenta cand a fost 0,07. In ultimele 24 de ore, in județ, opt persoane au fost confirmate…