Elena Gheorghe, afacere de suflet! Are propria școală de dans pentru copii De 15 ani in fruntea clasamentelor muzicale, Elena Gheorghe duce mai departe o mica afacere care nu-i aduce mare profit, in schimb ii ofera mari satisfacții. Este vorba de Pasitos, propria școala de dans pentru copii, pe care o are deschisa alaturi de instructorul Paul Șerban, in Clinceni, Ilfov. Artista, fosta solista a trupei Mandinga, este mandra ca sutele de copii care au absolvit cursurile școlii sale, iar trupa sa de dans a caștigat multe trofee la concursuri de profil, in multe țari din Europa. Copiii din localitatea sa natala, situata in vecinatatea Bucureștiului, au mai multe ateliere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

