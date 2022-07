Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu iși sarbatorește ziua de naștere. Indragita vedeta a implinit 41 de ani și este pentru prima oara cand nu este alaturi de familie intr-o zi atat de importanta. Ce a marturisit criticul de moda.

- Alessia, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Nastase, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit tanara, dar și ce mesaj emoționant a postat mama ei cu ocazia acestei zile. Fostul tenismen trebuie sa fie tare mandru.

- Elena Gheorghe radiaza de fericire, iar de data aceasta are un motiv foarte bine intemeiat! Fiica ei a implinit recent frumoasa varsta de cinci anișori, astfel ca artista nu a putut sa lase o asemenea zi atat de importanta sa treaca fara a fi sarbatorita. Da! Cantareața i-a organizat micuței Amelie…

- Feli este sarbatorita zilei de astazi! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 36 de ani. Fanii, dar și prietenii apropiați au fost cei care i-au transmis numeroase mesaje cu ocazia aniversarii sale. Iata ce mesaj a postat artista in mediul online!

- Loredana Groza iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani implinește indragita artista, dar și cum va petrece cu ocazia unei zile atat de importante. Vedeta are planuri mari pentru aceasta seara. Ce mesaj a postat in mediul online.

- Monica Anghel iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Artista a implinit frumoasa varsta de 51 de ani și a ales sa-și petreaca ziua alaturi de fiul ei, cum face in fiecare an, și familie. Iata ce a declarat cantareața in aceasta zi!

- Zi speciala pentru Bibi! Artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 20 de ani. Cantareața iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața ei, iar cei dragi au fost cei care au surprins-o cu cadouri cu ocazia aniversarii sale.

- Mariah Carey este o mama fericita, caci in acest weekend sarbatorște ziua de naștere a gemenilor ei. Celebra cantareața le-a transmis o urare emoționanta copiilor ei, care au implinit 11 ani.