Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute trei dintre vedetele noastre au avut parte de aniversari specilale in familii pe care au ținut sa le puncteze pe rețelele de socialziare. Adela Popescu și Victoria Raileanu și-au sarbatorit baieții in aceeiași zi iar Cristina Sima Dumitrescu și-a aniversat una dintre fiicele ei. Prezentatoarea…

- Zilele trecute au fost speciale pentru fermecatoarea Valentina Pelinel. Pentru ca fostul model și Cristi Borcea nu numai ca l-au serbat pe fiul lor Milan dar vedeta și-a postat pe facebook o fotografie cu ea și mama ei de cand era mica și i-a transmis urari de bine cu ocazia zilei de naștere. Pentru…

- Duminica a fost o zi speciala in familia Andreei Esca. In special pentru prezentatoare și mama ei, care a implinit frumoasa varsta de 79 de ani. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare și o imagine in care este alaturi de mama și de fiica ei, Alexia. Puteți citi in continuare...…

- Mezina fostului președinte Traian Basescu a avut parte ieri de o zi speciala in familie. Și asta pentru ca Elena Basescu sau Eba așa cum mai este numita in showbizzul autohton, și-a aniversat fiica, pe Anastasia, care pe 4 iunie a implinit doi anișori de viața. Se știe ca Elena Basescu are trei copii,…

- Nicio zi fara un sarbatorit, așa ar putea suna un slogan publicitar al Ancai Sana Serea și al soțului ei, Adi Sina, care au o familie numeroasa și frumoasa. Pentru ca zilele trecute cei doi soți și ceilalți copii l-au sarbatorit pe Moise Petru, unul dintre baiețeii fanmiliei Sana – Serea, dupa ce au…

- Cunoscutul interpret din trupa 3rei Sud Est, Laurentiu Duta tocmai a implinit pe 4 mai, frumoasa varsta de 44 de ani. Acesta a fost sarbatorit de fani, prieteni, iar soliste precum Elena Gheorghe sau Andreea Banica, cu care colaboreaza, i-au facut urari speciale. Insa puțini știu cum a devenit acesta…

- Cei doi au o familie frumoasa, doi copii perfecți și o casa ca in povești. Iar in casa lor Catalina Grama Jojo și Paul Ipate au și o pisica, pe care o iubesc foarte mult. Iar cand Alba, pentru ca așa o cheama, a avut probleme de sanatate, aceștia au dus-o la medic pentru a... Read More Post-ul Ce probleme…

- In ultima vreme indragita actrița este mai ocupata in carantina decat era atunci cand nu statea prea mult pe acasa. Și asta pentru ca Jojo Catalina Grama și iubitul ei Paul Ipate au foarte multa treaba cu copiii, cu temele acestora dar și cu activitațile pe care trebuie sa le faca impreuna cu micuții…