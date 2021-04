Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea Romanii au talent s a incheiat in urma cu cateva minute. Elena Gatcin a transmis emotii puternice prin interpretarea sa, iar Andra a apasat butonul de Golden Buzz. "M a terminat...mi s a facut pielea de gaina" a spus Andra. Puternic emotionata Elena Gatcin nu putea sa spuna decat "Nu se poate".…

- Elena Gatcin are 38 de ani, este din Constanța și a primit cel de-al zecelea Golden Buzz de la Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 5 aprilie. Andra a fost fascinata de artista care a oferit un moment spectaculos pe scena de la Pro TV, interpretand o melodie a Aurei Urziceanu. „Cum sa cante…

- Elena Gatcin venit la Romanii au Talent plina de emoții și speranțe. S-a mutat in Constanța din Republica Moldova, acum 12 ani. A fost dificl sa se acomodeze in Romania, iar asta din cauza accentului pe care il avea și a limbii romane. S-a ras de ea, iar asta a facut-o sa planga și sa […] The post Golden…

- Ana-Maria Margean, in varsta de doar 11 ani, a reusit sa cucereasca juriul si publicul in editia de luni seara, 1 martie, a emisiunii „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz si a trimis-o direct in semfinala, dupa numarul sau de ventrilocie.

- Florin Calinescu și Andra au avut un dialog spumos in cadrul emisiunii „Romanii au talent”, ediția de vineri seara, 26 februarie. Juratul de la Pro TV i-a spus acesteia ca nu ar putea sa cante melodia regretatei Laura Stoica, „Focul”. Totul a inceput dupa ce Andra și colegul ei de pupitru, Andi Moisescu,…

- Andra i-a spulberat visul lui Smiley despre mariaj. Artistul și frumoasa Gina Pistol mai au puțin și vor deveni parinți pentru prima data, iar acest lucru l-a pus pe ganduri pe juratul de la Romanii au Talent. Ce credea artistul: „Stai liniștit, nu se va intampla”. La ce anume se referea soția lui Catalin…

- O bunicuța de 87 de ani a impresionat juriul de la Romanii au talent in ediția de vineri, 12 februarie. Operata de doua ori de cancer, femeia și-a dorit din tot sufletul sa vina in emisiune, dar nu se aștepta la asta. Cum a facut-o Andra sa planga pe batranica și ce mesaj i-a transmis […] The post Andra…

- Astazi, Smiley și Pavel Bartoș și-au facut incalzirea pentru premiera #unusiunu a sezonului 11 Romanii au talent și au acceptat provocarea lui Catalin Maruța de a prezenta emisiunea de la Pro TV, alaturi de el.Incarcați cu energie, cei doi au venit in studio și au adus voia buna, muzica live și au raspuns…