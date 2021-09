Elena-Gabriela Ruse, în premieră în Top 100 WTA. Ce poziție ocupă acum Simona Halep Simona Halep a coborat de pe locul 11 pe 14, cu 3.152 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni, dupa ce a pierdut punctele aferente trofeului castigat la Roma, in urma cu un an. Lider este in continuare sportiva australiana Ashleigh Barty, cu 10.075 de puncte. Top 10 este format din urmatoarele jucatoare: 1. Ashleigh Barty (Australia) – 10.075; 2. Arina Sabalenka (Belarus) – 7.720 de puncte; 3. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.315 puncte; 4. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.860; 5. Barbora Krejcikova (Cehia) – 4.668 (+2 pozitii), cea mai buna pozitie din cariera; 6. Iga Swiatek (Polonia) – 4.571… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

