- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, a scris, pe pagina sa de Facebook, imediat dupa anunțul demisiei Gabrielei Firea, ca „totul este bine regizat”. Primarul din Voluntari, acuzat și el ca a știut de sesizarile vecinilor azilelor groazei, a scris, dupa ce soția sa, Gabriela…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…

- Elena Cristian, analist DC Business, a prezentat, intr-o intervenție telefonica soluțiile la scenariile care spun ca Guvernul va lua noi masuri fiscale care vor fi in detrimentul cetațenilor: ”Guvernul, daca trebuie sa faca rost de bani, sa munceasca, sa colecteze! Sa ia masuri in așa fel incat toți…

- Belgian group Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) is planning a 1.4 billion euro battery plant in Romania’s Galati, creating up to 8,000 jobs, the city’s mayor said on Tuesday, according to Reuters. “Our city has become more and more attractive to investors,” Galati Mayor Ionut Pucheanu said…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți dimineața, intr-o postare pe Facebook, ca l-a demis pe șeful Autoritații Naționale a Vamilor, Bogdan-Lari Mihei. Ciuca a precizat ca a luat act de demisia șefului ANAF, Lucian Heiuș și a șefului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Sorin Gal. Valul de…