Stiri pe aceeasi tema

- "Medicii fac tot ce este posibil, ei se lupta pentru a-i salva viata", a declarat Anatoli Kalinicenko, directorul adjunct al spitalului de urgenta din Tomsk, unde Navalnii este la reanimare si conectat la un aparat de respiratie artificial, relateaza AFP. El a inceput sa se simta rau in avion, in timp…

- Unsprezece persoane din aceeasi familie si-au pierdut viata duminica dupa ce locuinta lor a fost luata de o viitura brusca a unui rau din centrul statului Panama, a informat serviciul de protectie civila local, citat de AFP si DPA."Unsprezece persoane dintr-o familie din Panama au murit dupa…

- UPDATE – Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in accidentul aviatic petrecut la aterizarea unui avion de pasageri, in sudul Indiei. Aparent, unul dintre cei decedati este pilotul. Oficialii din aviatie au afirmat ca zborul Air India, din Dubai, a depasit pista de aterizare aflata pe varful unui…

- Cand lovește, boala nu ține cont de nimic, nici macar de o varsta prea frageda pentru a indura durere. Vedem asta și in viața lui Vladimir Cobasnian, un baiețel de 3 anișori chinuit de o boala cumplita. Deși manca bine și nu dadea niciun semn ca ar fi ceva in neregula, la un moment dat […] The post…

- “Atenție! E risc maxim de epuizare termica. Copiii sunt primii afectați. Anul trecut cinci pacienți nu au supraviețuit. Și urmeaza temperaturi de peste 35 de grade”, scrie doctorul Tudor Ciuhodaru. Atunci cand apar simptomele legate de expunerea la caldura (crampe de caldura, insolatie, epuizarea termica)…

- STARE DE ALERTA. "Nu este o tema care ar trebui politizata. Eu m-am ferit sa o politizez si ii rog pe cei din Parlament sa decida in functie de criterii si analize obiective, nu in functie de interese politice sau electorale de moment. (...) Mai au timp sa se gandeasca. Eu ii sfatuiesc sa nu trateze…

- bull; Noi decese de coronavirus in Romania Autoritatile au anuntat astazi noi decese inregistrate pe teritoriul Romaniei din pricina coronavirusului.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, inca trei persoane si au pierdut viata, iar numarul total al deceselor a ajuns la 1.308. Deces 1306Barbat,…