Stiri pe aceeasi tema

- Elena Chiriac a fost invitata in ediția de vineri a emisiunii „La Maruța”, unde a marturisit ca Emil Rengle i-ar fi facut avansuri la „Survivor Romania”. Fosta concurenta a negat faptul ca a avut o relație cu Cucu de la „Noaptea tarziu”. A pierdut in marea finala de la „Survivor Romania” in fața lui…

- Timp de 5 luni, Elena Chiriac a stat in jungla din Republica Dominicana și a pierdut in marea finala de la „Survivor Romania” in fața lui Alex Delea. Fosta concurenta din echipa Faimoșilor a spus ce face cu banii pe care i-a caștigat in emisiune. Nu i-a fost deloc ușor in competiția din Republica Dominicana,…

- Elena Chiriac a pierdut finala „Survivor Romania” 2022 in fața lui Alex Delea, dar și premiul in valoare de 100.000 de euro. Tanara s-a intors acasa, unde nu s-a obișnuit inca, doarme pe jos. Concurenții de la „Survivor Romania” 2022 au avut parte de o experiența extrema in Republica Dominicana. Concursul…

- Elena Chiriac a facut primele declarații dupa ce a pierdut finala de la „Survivor Romania” in fața lui Alex Delea. Fosta concurenta din echipa Faimoșilor a rezistat eroic in toate aceste luni petrecute in jungla din Republica Dominicana. Alex Delea a fost ales caștigator la „Survivor Romania” in ediția…

- TJ Miles, fostul concurent de la Survivor Romania 2022, a ajuns in Romania, dupa 18 saptamani petrecute in Republica Dominicana, acolo unde s-a desfașurat competiția de la Pro TV. El i-a dezvaluit lui Catalin Maruța cum a resimțit timpul petrecut acolo, ce a insemnat o astfel de experiența pentru el…

- Jocul s-a sfarșit pentru el! Marian Dragulescu a fost eliminat de la „Survivor Romania” 2022 in ediția din 23 mai. Fostul gimnast a ratat șansa de a caștiga marele premiu al competiției din Republica Dominicana. Ieri seara, in cursa pentru eliminare din etapa confruntarilor individuale de la „Survivor…