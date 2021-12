Stiri pe aceeasi tema

- Doi cercetatori romani lupta pentru retragerea lucrarilor științifice publicate sub numele soției dictatorului Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu. Potrivit The Guardian, lucrarile frauduloase pot fi citate in continuare de oamenii de știința la nivel internațional, iar cercetatorii romani vor sa impiedice…

- Oamenii de știința britanici avertizeaza asupra efectelor urmatorului val al pandemiei de Covid-19. Marea Britanie ar trebui sa se pregateasca pentru cresterea ratei de infectare in ianuarie, spun oamenii de stiinta. Cercetatorii au facut si o simulare: se asteapta la circa 25-75.000 de decese pana…

- Ambasada Romaniei la Londra și Liga Studenților Romani din Strainatate - Filiala UK au organizat conferința cu tema “Post-pandemic steps: Financial Recovery and mental Resilience – Where do we go from here?”. In cadrul evenimentului dedicat studenților, profesioniștilor și cercetatorilor romani…

- Obiceiul de a merge la culcare inainte de ora 22:00 sau dupa ora 23:00 poate creste riscul de aparitie a afectiunilor cardiace, a constatat un nou studiu, relateaza The Indepenent marti. O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a examinat date colectate de la o cohorta de 88.000 de persoane…

- Sase pacienti bolnavi de Covid-19 au fost transferati, miercuri, cu o aeronava militara a Fortelor Aeriene Germane in doua spitale nemtesti. Numarul celor care au fost transferati in Germania a ajuns miercuri la 18 persoane, iar oficialii romani iau in calcul sa ceara ajutor in continuare si altor state,…

- Cercetatorii din Marea Britanie au descoperit ca stejarii maturi isi extind rata de fotosinteza ca raspuns la cresterea nivelului de CO2. Experimentul a fost realizat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Birmingham, intr-un laborator in aer liber plasat intr-o padure cu arbori batrani. Acestia…

- Oamenii de știința au estimat virsta galaxiilor studiind proporția atomilor de hidrogen in atmosfera stelelor lor. Cercetatorii din Marea Britanie au spus ca primele stele au aparut in univers cu aproximativ 250-350 de milioane de ani in urma.i Se remarca faptul ca oamenii de știința au decis sa aleaga…