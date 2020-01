Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Carlan, unul dintre cei trei parasutisti care i-au impuscat pe Nicolae Ceausescu si pe Elena Ceausescu in ziua de 25 decembrie 1989, din ordinul generalului Victor Atanasie Stanculescu, a vorbit pentru Realitatea Plus si realitatea.net, la 30 de ani de la Revolutie. Este singurul interviu acordat…

- Aproximativ 15 persoane s-au adunat, in dimineata de Craciun, la mormantul cuplului dictatorial, la 30 de ani de la executia celor doi. Acestia au aprins lumanari, au depus coroane si au recitat poezii in memoria Elenei si a lui Nicolae Ceausescu, potrivit G4Media.

- In exclusivitate, comandorul Stefan Mihai vine cu detalii care nu au fost spuse niciodata in 30 de ani. Cum au incercat dictatorii sa-si gaseasca salvarea si cum aeronava a fost la un pas de prabusire in centrul Capitalei, pe 22 decembrie 1989?

- Dupa 30 de ani, adevarul incepe sa iasa la iveala! Va prezentam detalii neștiute din momentul execuției celor doi „tovarași”. Elena Ceaușescu și dictatorul Nicolae Ceaușescu au fost impreuna pana in ultima clipa! Elena a cerut sa fie executați unul langa celalalt și, chiar inainte de acest moment, a…

- Viata celor doua femei din Barsau de Sus, judetul Satu Mare, a fost curmata in cel mai cumplit mod de catre un recidivist periculos. Criminalul le-a lovit cu un ciocan pana a fost convins ca acestea au murit. Dubla crima a avut loc in seara zilei de 10 decembrie, iar autorul a fost arestat preventiv.

- Dupa ce Nicolae Ceaușescu și Elena au fost executați, mai mulți au decis sa afle cat mai multe curiozitați din viața celor doi. Aceștia s-au aplecat asupra unui subiect mai controversat, amanții pe care Prima Doamna i-ar fi avut. Una dintre iubirile sale ar fi fost tatal naistului Gheorghe Zamfir. Relația…

- COMUNICAT Premiul Mentor pentru excelența in educație Ultima luna pentru depunerea nominalizarilor Premiem anual zece profesori și antrenori care au avut un rol important in viața discipolilor, in viața tinerilor, premiul constand dintr-un trofeu realizat de apreciatul artist Ioan Nemțoi, și o suma…

- Nicolae și Elena Ceaușescu au avut impreuna trei copiii, Valentin, Zoia și Nicu. Dintre aceștia, astazi doar Valentin mai traiește. Rudele fostului dictator au preferat de-a lungul timpului sa fie discrete și sa nu apara foarte mult in public.