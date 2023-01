Stiri pe aceeasi tema

- Fosta europarlamentara Elena Basescu a inceput sa lucreze din primele zile ale anului 2023 intr-o redactie de stiri din Romania. Sursele Ziare.com arata ca fiica fostului presedinte Traian Basescu s-a angajat la Aleph News, trustul de presa detinut de Adrian Sirbu. Elena Basescu a ajuns deja in redactie…

- Chef Petrișor Tanase, unul dintre cei mai cunoscuți și reputați bucatari ai Romaniei, a vorbit despre cum ar trebui sa arate masa de Revelion și ce preparate trebuie sa consume romanii in Noaptea dintre Ani. Ce obicei secret avea fostul președinte Traian Basesc, de Revelion. Acum s-a aflat. Ce bea Traian…

- O veste tragica i-a indurerat pe fanii celebrului reality show. A murit un concurent cunoscut de la Survivor. Primele reacții ce au venit din partea prietenilor barbatului ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestora, decesul a fost total neașteptat, mai ales ca avea o condiție fizica de invidiat.…

- Donald Trump și-a condus fata cea mica la altar. Tiffany s-a casatorit sambata, cu miliardarului Michael Boulos, la reședința fostului președinte din Florida, Mar-a-Lago. Tiffany, in varsta de 29 de ani, a aratat ca o adevarata prințesa intr-o rochie alba cu aplicații stralucitoare, semnata Elie Saab,…

- Elena Basescu este de nerecunoscut. Fiica fostului președinte a starnit un val de reacții in mediul online cu cea mai recenta apariție. Mulți o critica pentru noul look, reproșandu-i numeroasele intervenții estetice pe care le-ar fi facut. Elena Basescu, de nerecunoscut in cea mai recenta apariție Cu…

- Elena Basescu, la echitație alaturi de cei trei copii Elena Basescu a implinit 42 de ani in primavara acestui an. Este de trei ori mamica, dar se poate lauda cu o silueta impecabila. La o prima vedere, fiica fostului Președinte arata precum o puștoaica. De asemenea are trei copii superbi carora le insufla…

- Traian Basescu face o mișcare care trezește multe semne de intrebare. Fostul șef de stat a retras cererea de revizuire a deciziei CNSAS. Politicianul ar accepta astfel statutul de colaborator al Securitații. In timpul acesta, avocații fostului președinte al Romaniei vor incerca sa convinga instanța…