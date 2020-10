Elena Basescu a declarat, joi, ca a acceptat sa candideze din partea PMP pentru un post de deputat la Constanta, pentru ca s-a nascut si a crescut in acest oras, mentionand ca isi propune sa ofere o noua viziune asupra politicilor publice din zona sociala.



"De ce la Constanta? Pentru ca este a doua mea casa. M-am nascut in Constanta, am crescut in Constanta, familia din partea tatalui meu locuieste in Constanta. Doresc sa-mi aduc experienta pe care am capatat-o in Parlamentul European. Prin rolul pe care l-am avut in ultimii ani, acela de mama singura a trei copii, am capatat o dimensiune…