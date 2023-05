Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 13 mai, a.c., ora 18.30, politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de catre un cetatean cu privire la faptul ca, pe terenul de fotbal din comuna Segarcea Vale, ar fi cazut un copil”, a transmis, sambata seara, Politia Judeteana Teleorman.Sursa…

- Un copil in varsta de cinci ani a murit, joi seara, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa din comuna Bilca, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata.

- Un stalp de electricitate a cazut pe un autocamion, miercuri seara, in municipiul Toplita, fara sa fie anuntate victime, circulatia in zona fiind blocata, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Potrivit sursei citate, a fost informat furnizorul de energie electrica si se…

- Drumul National 19 Satu Mare - Negresti Oas a fost blocat vineri seara de un copac cazut pe carosabil, judetul fiind sub cod galben de vant, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes", potrivit Agerpres."Pompieri ai Sectiei Negresti-Oas actioneaza cu o autospeciala cu modul de descarcerare…

- O fetita de doar doi ani si 4 luni a cazut, duminica, de la etajul al doilea al blocului unde locuieste cu familia, in Timisoara. A fost preluata constienta de un echipaj medical care a dus-o de urgenta la spital. Politistii au deschis dosar penal si au anuntat reprezentantii DGASPC Timis cu privire…

- Un incident ce a avut loc in dimineața zilei de joi a pus in alerta cadrele medicale de la ambulanța, chemate la sediul Primariei Hunedoara pentru a acorda ajutor unui barbat care a cazut in gol de la o inalțime considerabila. E vorba despre un muncitor despre care s-a aflat ca a cazut de pe […] The…

- Elena Basescu le-a dat de gandit jurnaliștilor, atunci cand a fost suprinsa intr-o zona renumita a Capitalei. Imbracata din cap pana-n picioare in haine de firma, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, a atras atenția fotoreporterilor Playtech Știri cand a pașit intr-o clinica prestigioasa.…

- Incident grav in Timiș, 4 persoane au cazut de la inalțime. Victimele au fost transportate de urgența la spitalele din Timișoara. In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, s-a solicitat o intervenție a salvatorilor, in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in...