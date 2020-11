Elena Basescu, candidat din partea PMP la alegerile parlamentare, susține ca una dintre problemele mari ale Romaniei este reprezentata de subfinanțarea secțiilor de neonatologie și arata ca in cazul in care va ajunge in Parlament se va lupta pentru o finanțare mai buna.

”17 noiembrie este Ziua mondiala a copiilor nascuti prematur.

Sofia s-a nascut cu cateva saptamani inainte de termen, ne-a facut o bucurie ceva mai devreme. Deci, stiu cum este sa ai un copil nascut prematur.…