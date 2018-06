Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am intrebat-o daca pot sa spun public, dar o sa spun, se pare ca pe data de 4, pentru ca aia mica nu a venit in pozitie sa iasa. Ceilalti doi au venit prematur, si Traian si Sofia, asta mica e decisa sa stea pana in utlima zi. Abia o asteapta (Traian si Sofia – n.r.). Ei cred ca vine unul care…

- Elena Basescu este insarcinata și va aduce, cat de curand, al treilea copil. Ba chiar fiica cea mica a fostului președinte a decis și ziua in care se pregatește sa devina mama pentru a treia oara. Potrivit declaratiilor facute de apropiatii ei, Elena Basescu s-ar fi gandit deja cand va fi ziua cea mare.…

- Elena Basescu mai are cateva luni și va naște pentru a treia oara. Mezina familiei Basescu a vorbit despre perioada de dupa divorțul de Syda și a spus cateva lucruri in premiera despre noua ei viața. Elena Basescu: Copiii mei nu știu ca vor avea un frațior sau o surioara Intr-un interviu pentru revista…

- "Sunt foarte fericita. Dintre toate cele trei sarcini de pana acum, aceasta este cea mai usoara. Pe de o parte, pentru ca am deja experienta, stiu la ce sa ma astept. Pe de alta parte, sunt intr-un moment in care sunt foarte relaxata si optimista. Sunt increzatoare ca totul va fi bine: pentru Sofia…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a mers in week end cu cei doi copii, Traian si Sofia la ski la predeal. Incantata de micutii care au luat lectii de ski si s au bucurat de sporturile de iarna, Elena Basescu a imortalizat momentele si a postat fotografiile…