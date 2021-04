Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu a implinit astazi 41 de ani, iar cu aceasta ocazie, aceasta a postat pe contul de socializare, imagini cu cele mai importante persoane din viața ei.Fiica fostului președinte al Romaniei le-a aratat fanilor, cum a fost surprinsa de cei trei copii ai sai, Traian, Sofia și Anastasia. Fiica…

- A candidat pentru un loc in Parlamentul Romaniei, insa asta nu a impiedicat-o sa lucreze in instituție. Elena Basescu, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu, s-a angajat la Parlament, acolo unde incaseaza un salariu frumușel. Mulți parlamentari spun insa ca nu aveau idee ca sunt colegi…

- Elena Basescu a fost mereu una dintre cele mai in voga vedete de la noi, iar numele sau se afla adesea pe primele pagini ale ziarelor. In ultimul timp, insa, aceasta a decis sa lase in urma ''vedetismele'' . Iata ce face acum mezina fostului președinte al Romaniei, dupa ce s-a retras din lumina reflectoarelor.

- Victor Ponta l-a atacat pe Traian Basescu pentru lipsa de reacție a fostului președinte, in cazul condamnarii fiicei sale, Ioana Basescu, in dosarul privind campania electorala din 2009. Intrebat, joi seara, la emisiunea „Marius Tuca Show”, de la Aleph News, despre condamnarea la inchisoare…

- Ca urmare a contestatiilor formulate, dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 va fi trimis spre solutionarea actiunilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei.Si Ioana Basescu, notar public, fiica fostului presedinte al Romaniei, a contestat decizia judecatoarei Claudia Jderu,…

- Ioana Basescu a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru instigare la delapidare și instigare la spalare de bani.In mai 2017, procurorii DNA i-au trimis in judecata la instanta suprema pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, pe care o acuza de instigare la luare de…

- Ioana Basescu a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru instigare la delapidare și instigare la spalare de bani.In mai 2017, procurorii DNA i-au trimis in judecata la instanta suprema pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, pe care o acuza de instigare la luare de…

- Senatorii au chestionat vineri echipa de aparare a lui Donald Trump si membrii acuzarii, in a patra zi a procesului de destituire a fostului presedinte pentru acuzatia de incitare la insurectie, transmite dpa. Avocatii fostului presedinte au incheiat vineri prezentarea apararii, denuntand un proces…