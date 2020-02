Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre scenele care au socat, a fost cand cei doi s-au sarutat pasional. Au dezvaluit de curand ca au tras nu mai puțin de cinci duble pentru a ieși perfect momentul. Citeste si: Codin Maticiuc, dezvaluire soc despre femeia pe care a lasat-o gravida. "Ea este!" Dorian Popa a ținut…

- Cu o saptamana inainte de a se lansa in cinematografe filmul Miami Bici , produs de Codin Maticiuc, Dorian Popa, alaturi de prieteni precum Selly sau Matei Dima (BROmania), traiește ca..la Miami.

- Romania se pregatește de Eurovision, iar anul acesta TVR vine cu o abordare in premiera: „Televiziunea Romana a decis asupra unei noi abordari in selectarea vocii si, ulterior, a pieselor care vor intra in Finala Naționala. Un nou proiect, o noua viziune”, au anunțat ieri oficialii postului.Libertatea…

- Killa Fonic, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Miami Bici” – care constituie coloana sonora a filmului cu același nume, ce urmeaza sa fie lansat din 21 februarie in cinematografele din Romania. In clip apar și cele doua personaje principale interpretate de BRomania și Codin Maticiuc, precum…

- Sunt nelipsiți din Trending cu fiece piesa lansata. Anul acesta, baieții de la 5Gang au pregatit cel mai frumos cadou de Craciun pentru fani: un film de comedie ce ii are ca protagoniști! Pelicula a fost regizata de Matei Dima, aka BRomania, unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut online…

- In jur de 150 de actori si figurație speciala dau viața personajelor care iarna aceasta aduc pe marile ecrane filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Craciun”, o poveste de sarbatori pentru toata familia și debutul regizoral al lui Matei Dima (Bromania), noteaza click.ro. De la ideea scenariului și pana…

- Povesteaserialului VLAD continua cu un nou sezon in care razbunarea prinde formenebanuite. Alianțele se schimba, increderea scade, iar tradarea apare de undete aștepți mai puțin. Noipersonaje care tulbura jocul pentru putere apar și schimba destinele tuturor.Filmarile pentru urmatorul sezon au inceput…