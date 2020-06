Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 21 mai ii sarbatoreste pe Sfintii Constantin si Elena, dar, in acelasi timp, este si ziua Constantei. Cu ocazia acestei aniversari, cei de la Handbal Club Dobrogea Sud au postat pe pagina oficiala de facebook un videoclip cu imagini din meciurile jucate in sezonul care tocmai s-a incheiat. Daca…

- Sarbatoarea crestina din 21 mai este marcata in calendar drept “Sfintii mari Imparati si intocmai ca apostolii, Constantin si Elena”. Sarbatoarea ii evoca pe imparatul Constantin cel Mare și pe mama sa,...

- "Poate ca aveam indoieli, cand auzeam saptamanile trecute ca in cazul in care vei avea nenorocul sa mori in aceasta perioada, iți obliga familia sa declare ca a murit de CORONA. Citeste si Zeci de jurnalisti morti de coronavirus, in ultimele luni. Ecuador, SUA, Spania si Marea Britanie au…

- Sute de romani care au ajuns in Germania la cules de ceapa stau la rand sa intre in tura. Ar fi vorba despre 300 de oameni și nici urma de respectare a distanțarii sociale, susține romanul care a postat imaginile pe Facebook The post Imagini revoltatoare cu muncitorii romani din Germania: sute de persoane,…

- Efectele adoptarii Ordonanței Militare 2/2020 de catre Guvern se vad deja in centrele comerciale din Botoșani. Actul normativ aprobat sambata seara prevede inchiderea piețelor și a centrelor comerciale de tip mall, dar NU și a hipermarketurilor și supermarketurilor.

- India a executat vineri in zori patru barbati cu privire la volul in grup al unei studente intr-un autobuz, la New Delhi, in decembrie 2012, o crima care a ingrozit aceasta tara din Asia de Sud si restul lumii, relateaza AFP.

- Aproximativ 190 migranti esuati pe insula turistica elena Kea din Marea Egee se aflau joi in carantina intr-un hotel abandonat din port, din cauza unei suspiciuni de infectare cu coronavirus in randul grupului, a indicat joi viceprimarul Eleftherios Tzouvaras pentru AFP, potrivit Agerpres.Petrolierul…