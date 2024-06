Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de cazino sunt o sursa de distracție, insa exista și aspecte pe care le poți imbunatați pentru a avea o experiența și mai placuta. Trebuie sa recunoaștem ca rezultatele pozitive sunt cele care iți aduc și mai multa distracție, iar in unele privințe poți sesiza progresul cu ochi liberi. Atunci…

- Leu (23 iulie - 22 august)Leii vor fi in centrul atenției pe 25 mai, beneficiind de o energie pozitiva care le va amplifica carisma și magnetismul personal. Vor fi inconjurați de o atmosfera de apreciere și admirare din partea celor din jur, iar succesul și recunoașterea nu vor intarzia sa apara. Este…

- "Este foarte important de știut daca infecția este una imediata intervenției chirurgicale de acum 5 ani și care a mers așa lent, ceea ce ce e posibil, sau in egala masura este posibil sa fie o infecție aparuta ulterior. Pentru ca la acești pacienți orice infecție de focare, adica daca ai un abces, o…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie):Pentru Berbeci, energia astrala este favorabila in domeniul financiar. Este posibil sa primeasca vești bune legate de un proiect sau afacere in care au investit timp și resurse. Este important sa fie deschiși la oportunitați și sa acționeze cu incredere in propriile abilitați.Taur…

- 1. RacRacii ar putea sa experimenteze pierderi emoționale, posibil legate de relații sau de schimbari in dinamica familiala. Planetele le sugereaza sa iși pastreze echilibrul și sa comunice deschis pentru a minimiza impactul negativ. De asemenea, este important sa evite investițiile riscante in aceasta…

- Ana Morodan pare ca a trecut cu bine peste toate problemele din viața ei, inclusiv cele care au dus-o direct in vizorul oamenilor legii. Acum, intr-una dintre cele mai bune perioade, a decis sa faca un pas important in cariera. Iata cum vrea sa ii ajute pe tineri și adulți sa iși mențina sanatatea mintala.

- O schimbare semnificativa se profileaza in lumea conducatorilor auto din Europa, deoarece autoritațile impun o noua regula obligatorie pentru toți șoferii: instalarea „cutiei negre” in vehicule.

- Romania se prezinta ca o putere energetica prin noi proiecte de foraj de gaze offshore, extinderea capacitații sale nucleare și un al doilea val de investiții in surse regenerabile, potrivit fdiintelligence.com.