Elemente de strategie fiscală și monetară în beneficiul românilor de Octavian Badescu Motto: Statul roman trebuie sa isi asigure finantarea cu precadere din valorificarea utilizarii resurselor naturale, a infrastructurii teritoriului si a activelor sale, nu din impozitarea sub diverse forme a timpului muncit in prezent sau in trecut de catre romani, iar acumularea de capital trebuie sa fie o posibilitate disponibila tuturor romanilor. Stare de fapt: Statul roman a crescut taxele permanent in ultimii 30 de ani, intr-un ritm superior cresterii masei monetare si si-a crescut cheltuielile curente intr-un ritm net superior investitiilor. Aceasta inseamna ca statul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

