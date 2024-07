Elefantul din încăpere la summitul Alianţei Atlantice din Washington Razboiul din Ucraina a revitalizat mai mult ca oricand NATO, dupa ani de zile in care alianta nu s-a facut remarcata, dar acum NATO ar putea suferi un cutremur intern grav in cazul in care alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA vor fi castigate de fostul presedinte republican Donald Trump, critic al Aliantei si al carui plan privind viitorul Ucrainei este incert. Summitul NATO, care ii va reuni pe liderii aliati la Washington in perioada 9-11 iulie, se va desfasura intr-o atmosfera stranie, in conditiile in care o victorie a lui Trump la alegerile din 5 noiembrie pare acum mai aproape ca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

