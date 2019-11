Elefant.ro da startul Black Friday 2019 pe 12 noiembrie, iar campania de shopping incepe cu Singles' Day, pe 11 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour a dat startul campaniei de Black Friday, care va dura pana la 27 noiembrie, si vine cu reduceri la electrocasnice si electronice, iar frigiderele, masinile de spalat, cuptoarele si instrumentele pentru gatit au preturi cu pana la 50% mai mici.

- Pentru prima data, Black Friday, cel mai mare eveniment de sale al anului la Fashion Days, incepe miercuri dimineața. Startul celei mai importante campanii de reduceri din an se da in zorii zilei de 13 noiembrie, atat in aplicația mobila, cat și pe fashiondays.ro. Pentru a afla exact momentul in care…

- EvoMAG, unul dintre cele mai mari magazine online din țara, ține anul acesta Black Friday între 1 și 17 noiembrie și promite reduceri la 70.000 de produse (6.000 de repere). Pentru prima oara compania introduce în campaniile de reduceri și trotinetele electrice, fiind vorba de 1.000 de bucați…

- Retailerul evoMAG a anuntat, vineri, ca da startul celui mai mare Black Friday din istoria firmei si ofera discount-uri de pana la 86%, la peste 70.000 de produse. Fata de campania de anul trecut, cea din acest an este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere, potrivit…

- Startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale a fost dat in Romania sambata, 12 octombrie. Viorica Dancila (PSD) și-a lansat in prima zi programul electoral, iar președintele Klaus Iohannis le-a adresat votanților un mesaj.

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult fata de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de imbolnavire.

- Duminica, 11 august, cu incepere de la ora 18.00, echipele USR Valcea și PLUS Valcea au fost prezente in centrul Ramnicului pentru a marca deschiderea campaniei de strangere de semnaturi pentru candidatul alianței USR PLUS la președinția Romaniei – Dan Barna. Alaturi de colegii de la PLUS Valcea, conducerea…