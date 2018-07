Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante a imprumutat joi 463,4 milioane de lei intr-o emisiune de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta in 2024 si o dobanda de 4,8% pe an. Volumul total al cererii a fost de 602 milioane lei, iar randamentul pana la maturitate aferent pretului acceptat a fost de 4,82%. Din…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 176 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare totala de 300 milioane lei, cu scadenta la un an si o dobanda de 3,51% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari, valoarea totala a cererii fiind de 211 milioane…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a subscris obligatiuni in valoare de 100 mil. euro in cadrul emisiunii de 285 mil. euro pe care Banca Transilvania a inregistrat-o marti la Bursa de Valori Bucuresti.

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi 300 de milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu scadenta la 3 ani si o dobanda de 4,05% pe an. Volumul total al cererii a fost de 529 milioane lei, din care bancile au licitat in nume si cont propriu 498 milioane lei. La…

- Inca de anul trecut, Primaria Alba Iulia a anuntat intentia de a emite obligațiuni municipale in valoare de 100.000.000 de lei, cu o maturitate cuprinsa intre 10 și 20 de ani, modalitate prin care sa poata finanta o serie de obiective de investitii in oras. Printre acestea, construirea bazei sportive…

- Elefant Online, al doilea magazin online din Romania ca numar de tranzactii, testeaza piata in vederea unui plasament privat de obligatiuni, emisiunea urmand sa fie listata pe Bursa de Valori Bucuresti, potrivit unor informatii din piata.

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi obligatiuni de 324 milioane de lei, in cadrul unei emisiuni cu valoare totala de 500 milioane lei, cu scadenta la 4 ani si o dobanda de 4,07% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 499…

