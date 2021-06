Elefanţii sălbatici care au părăsit o rezervaţie din China şi-au reluat deplasarea, după o zi de odihnă Cincisprezece elefanti salbatici din China care au parasit o rezervatie naturala au inceput sa se deplaseze din nou dupa o zi de odihna petrecuta intr-o mica padure de la periferia orasului Kunming din sud-vestul Chinei, reluand astfel o calatorie de peste un an si de peste 500 de kilometri, care a captat atentia si a stimulat imaginatia publicului larg, informeaza Reuters. Fotografii realizate cu drone, luni, de Brigada de pompieri din provincia chineza Yunnan ii arata pe membrii acelei turme in timp ce dormeau intr-un luminis al unei paduri din districtul Jinning, grav afectat recent de ploi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

