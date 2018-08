Stiri pe aceeasi tema

- Un elefant transportat pe o platforma a unui camion, pe strazile municipiului Sighetu Marmatiei din Maramures, a starnit revolta in randul iubitorilor de animale. Elefantul era folosit pentru promovarea unui spectacol de circ.

- Pesta porcina africana ne bate la usa. De cateva saptamani de zile, in Bihor, judet invecinat Aradului, au fost descoperite 27 de focare de pesta porcina. Iar acest lucru a pus in garda toate autoritatile din judetul nostru. Consiliul Judetean Arad a gazduit chiar si o dezbatere in acest sens, in urma…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care modifica un act normativ privind protecția animalelor utilizate in scopuri științifice, care are ca scop inlocuirea sau reducerea folosirii animalelor in astfel de proceduri, anunța Administrația Prezidențiala, potrivit Mediafax.

- Tortura sau uciderea animalelor va fi pedepsita mai dur. Guvernul a dat unda verde modificarilor la Codul Penal, care prevad pedepse cu inchisoarea pentru aceste fapte. Iubitorii de animale cred ca astfel va fi descurajata cruzimea fata de necuvantatoare.

- Proprietarii de animale sunt avertizati ca au obligatia de a respecta masurile pentru a asigura protectia si bunastarea animalelor si de a evita aparitia stresului termic asociat perioadei de vara, adesea cu temperaturi caniculare. Fermierii si ceilalti proprietari de animale trebuie sa aiba in vedere…