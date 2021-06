Electronic Arts cumpără Playdemic, producătorul unor jocuri de mobil Electronic Arts și WarnerMedia au anunțat tranzacția de achiziție a studioului de dezvoltare jocuri pentru terminale mobile, Playdemic Ltd., in cadrul caruia a fost creat jocul Golf Clash. Conform termenilor acordului, EA va achiziționa Playdemic pentru 1.4 miliarde de dolari, cu plata in numerar. Playdemic este o companie de jocuri pentru terminale mobile inființata in 2010, cunoscuta pentru Golf Clash, joc disponibil pe iOS, Android și Facebook și le permite utilizatorilor sa concureze intre ei, in timp real, indiferent de regiunea in care se afla. Golf Clash este unul dintre jocurile care conduc… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

