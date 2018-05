Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți bloggeri, formatori de opinie au scris lucruri critice despre candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru alegerile locale noi din Municipiul Balți, Simion Guțu. Fostul președinte al organizației municipale Balți al Partidului Popular Creștin Democrat are probleme grave de integritate,…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, ar putea absorbi intre 350 milioane euro si 1,5 miliarde euro in urmatorii 5-10 ani, in baza parteneriatelor incheiate cu…

- Veniturile previzionate ale transportatorului aerian de stat Tarom sunt cu 21,3% mai mari in acest an decat cele de anul trecut, pana la 1,5 miliarde lei, potrivit bugetului pentru anul 2018, propus de catre conducerea companiei si aprobat prin Hotarare de Guvern, a anuntat vineri transportatorul, transmite…

- Investitii la aeroportul Cluj: doua noi porti de imbarcare si un nou terminal Directorul aeroportului Cluj, David Ciceo, a vorbit joi, intr-o conferinta de presa, despre cateva dintre proiectele de investitii ale institutiei. David Ciceo a raspuns unei întrebari venite din partea presei,…

- Aproximativ jumatate din castigul record al intregului sistem bancar romanesc din 2017, de peste 5 mld. lei, a fost adus de doua dintre bancile mari, aflate pe podium in clasamentul dupa active.

- Electromagnetica a afisat, in 2017, o pierdere de 15,347 milioane de lei fata de un profit raportat la finele anului 2016 de 4,327 milioane de lei, in principal din cauza sanctiunii aplicate recent de...