Electromagnetica a incheiat anul 2020 cu un profit net de 2,32 milioane lei, fata de 4,8 milioane lei in 2019, conform datelor financiare remise vineri Bursei de Valori Bucuresti.



Veniturile au totalizat in perioada mentionata 283,151 milioane lei, in crestere cu circa 10,53% fata de cele din 2019.



Conform unui raport al companiei, cifra de afaceri in anul 2020 s-a majorat cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica.



La 31 decembrie 2020, capitalurile proprii au ajuns la un nivel de 335,223…