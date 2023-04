Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Pamantului 2023: Romanii genereaza 100.000 de tone de deseuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate Ziua Pamantului 2023: Romanii genereaza 100.000 de tone de deseuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate Problema e ca in Romania rata de colectare ajunge la 35%, in cele mai optimiste…

- Romania are obligatia de inchidere a depozitului de deseuri industriale periculoase din judetul Bacau, in vederea conformarii cu prevederile acquis-ului european si cu angajamentele asumate pentru sectorul de mediu, potrivit unui comunicat al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). ‘Administratia…

- Romania este tara cu cea mai rapida crestere a pietei cafenelelor de tip lant din Europa, arata o analiza a Allegra World Coffee Portal, un institut care publica rapoarte periodice la nivelul industriei de profil. Astfel, numarul de cafenele a crescut cu

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. Cercetare sociologica arata o creștere fara precedent in Romania a euroscepticismului. Daca in trecut romanii se aratau fruntașii Europei la tot ce inseamna…

- In mod cert cunoasteti retorica mai veche, dar care se extinde tot mai mult in ultima vreme, cu „Romania colonie”; „romanii, sclavii Europei”; Oculta etc. In Timisoara principalul purtator de cuvant al acestei retorici este fostul primar, Nicolae Robu. „Analisti” pripasiti prin televiziunile infractorilor…

- Un nou transport de deșeuri a fost oprita la Vama Nadlac de comisarii Garzii de Mediu Arad. Nu este prima data cand actele de insoțire... The post Romania, tomberonul Europei. Un nou transport de deșeuri, oprit la vama din Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de frontiera de la Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 12 tone de deseuri constand in obiecte de mobilier si saltele, pentru care soferul nu a putut prezenta documente…

Una din marile senzații greșite pe care le au romanii este ca prețurile din țara sunt comparabile sau mai mari decat cele din statele din vestul Europei.