- In cadrul turneului Tsabouna 22′ Balkan Tour, trupa greceasca de punk noise Rita Mosss ajunge in Timișoara, in 27 aprilie, de la ora 19.00, in clubul Manufactura. Deschiderea o asigura baieții de la Casillas din Serbia. Rita Mosss este un duo punk noise (tobe și bas) din Atena, Grecia, activ inca din…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Biletele se pun in vanzare pe 31 martie la ora 12:00 pe iabiet.ro iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret…

- Cel mai bine cotat arbitru din Romania, Ovidiu Hațegan, are mai probleme de sanatate. Acesta a suferit un infarct și a fost operat de urgența la Timișoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trupa clujeana Funkorporation va susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii care activeaza din 2011 vor aduce in orașul nostru o seara plina de vibrații pozitive. Formația iși descrie stilul ca fiind un amalgam de genuri imbibat cu groove-uri funky și un amestec de funk,…

- Valeria Stoica va susține un concert acustic la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a manifestarii Zilele Basarabiei, care va avea loc in perioada 25 – 27 martie. Valeria Stoica este o artista „indie”, care e reușit sa se remarce prin piesele „Distanțe”, „Poate”, „Just a Boy”,…

- Formația timișoreana Imund a lansat primele doua piese care poarta numele de „In șoapta” și „Inceput fara sfarșit”, melodii care in viitorul apropiat vor avea parte și de doua videoclipuri. Trupa este alcatuita din Ovidiu Takacs „Bulbuc” – voce, Daniel Marghiloman „Tzutzi” – chitara. Mircea Leuca „Rockerul”…

- Doua formații timișorene vor susține un concert extraordinar in clubul Quantic din București, evenimentul prilejuind melomanilor care aprecieaza muzica rock o seara cat se poate de speciala. Dordeduh este capul de afiș al acestui eveniment . Trupa alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari…

- Marcel Ciolacu spune ca autoritațile vor discuta cu oficialii Uniunii Europene ca Romania sa renunțe la liberalizarea gazelor și a curentului electric pentru un an, asta dupa ce și Franța a a obținut o derogare similara.