Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Richard Branson și Jeff Bezos au zburat pana unde incepe cosmosul și au primit la intoarcere insigna cu aripi stilizate ce se acorda tuturor celor care ajung in spațiu, Guvernul Statelor Unite a modificat definiția statutului de „astronaut”, o masura ce vine ca un duș rece pentru…

- Aeronava SMURD Cessna Citation V executa, miercuri, o misiune externa pentru salvarea unui pacient cu arsuri. Pacientul a fost transportat la Bruxelles. ”Astazi, 16.06.2021, aeronava SMURD Cessna Citation V, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat o misiune externa pe ruta…

- Joe Lara, vedeta serialului „Tarzan: The Epic Adventures”, din 1996, a murit sambata, scrie Mediafax. Actorul a fost victima unui accident aviatic in care și-au mai pierdut viața soția lui și alte cinci persoane.Un avion de mici dimensiuni, in care se afla Lara, s-a prabusit intr-un lac din Tennessee,…

- Motivul „bombei” nu a fost demnostrat, sublineaza David Ciceo, iar faptul ca la aterizare, doi pasageri, jurnalistul Roman Protasevici și iubita sa, au fost arestați este extrem de grav iar acum se analizeaza toata situația la nivel european. …

- Avionul, de tip Mirage F1, cu un singur om la bord, a decolat de la Baza Aeriana Nellis, de langa Las Vegas.S-a prabușit intr-o zona rezidențiala, in imediata apropiere a unei scoli. Doar norocul a facut sa nu fie raportate alte victime, in afara de pilot.Avionul, deși era un model folosit de armata,…

- Electrificarea este una dintre cele mai populare metode pentru a respecta normele tot mai drastice de emisii. Acest fenomen a atins foarte mulți jucatori din industria auto, inclusiv pe italienii de la Lamborghini. Mai marii companiei din Sant'Agata Bolognese tocmai au anunțat planurile de viitor, iar…

- Mai mulți moldoveni, care urmau sa zboare in Italia, au ramas blocați pe aeroportul din Chișinau. Oamenii spun ca sint vaccinați și ca au prezentat testele negative la Covid-19, dar nu le-a fost permisa imbarcarea. Ei spun ca din acest motiv ar putea sa iși piarda locul de munca. Avionul cu care urmau…

- Avionul lui Ceaușescu va fi scos la licitație. Prețul de pornire al fostei aeronave prezidențiala ce a deservit delegațiile comuniste pana la moartea dictatorului, este de doar 25.000 euro. Avionul, care se afla in conservare, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda, a fost construit in 1982. Atunci…