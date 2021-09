Electricul Cupra Born a intrat în producție. ... Cupra, divizia de performanța a spaniolilor de la Seat, a publicat primele imagini și informații despre modelul electric Born la finalul lunii mai. Este primul model cu zero emisii al companiei, unul dezvoltat pe arhitectura MEB a gigantului Volkswagen, ca ID.3, ID.4 și Skoda Enyaq iV. Acum, constructorul spaniol ne anunța ca primul exemplar Born a parasit linia de asamblare a uzinei din Zwickau, Germania. Ulterior, insa, producția noului Born va fi mutata la Martorell.... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

