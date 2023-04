Stiri pe aceeasi tema

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform economedia.ro . Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de…

- In 2021, productia de titei in Uniunea Europeana a continuat sa scada, situandu-se la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6- mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Principalii producatori de petrol din UE in 2021 au fost Italia…

- In 2021, productia de petrol in Uniunea Europeana a continuat sa scada, situandu-se la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6% mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat) și citate de Agerpres. Principalii producatori de petrol din…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in perioada 2012 – 2022 cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Estonia (47 puncte procentuale – pp), Ungaria (43 pp), Cehia si Romania (ambele cu 41 pp), arata datele publicate…

- Romania, alaturi de alte trei țari europene, se bucura de o creștere semnificativa a Produsului Intern Brut (PIB) in ultimele patru luni ale anului 2022, conform celor mai recente date furnizate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Potrivit Agerpres, aceste date demonstreaza faptul ca economiile…

- Comisia a decis in 26 ianuarie sa trimita scrisori de punere in intarziere unui numar de 22 de state membre – Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țarile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru…